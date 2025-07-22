Словакия увеличит импорт российского газа за счёт новых европейских санкций

Братислава планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись особыми условиями санкционного режима ЕС. Как сообщает Bloomberg, госкомпания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) намерена с 2026 года полностью обеспечивать свои потребности за счёт российских поставок. Это стало возможным благодаря тому, что введённый ЕС с января 2026 года запрет на спотовые закупки российского газа не распространяется на долгосрочные контракты, действующие у Словакии и Венгрии.

Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил, что российский газ остаётся наиболее экономически выгодным вариантом для страны. Действующий контракт SPP с «Газпромом» заключён до 2034 года, что позволяет Словакии продолжать импорт, в то время как другие страны ЕС должны полностью отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года.