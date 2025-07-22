Словакия увеличит импорт российского газа за счёт новых европейских санкций
Bloomberg: Словакия намерена увеличить закупки российского газа по льготам от ЕС
Российский газ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Братислава планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись особыми условиями санкционного режима ЕС. Как сообщает Bloomberg, госкомпания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) намерена с 2026 года полностью обеспечивать свои потребности за счёт российских поставок. Это стало возможным благодаря тому, что введённый ЕС с января 2026 года запрет на спотовые закупки российского газа не распространяется на долгосрочные контракты, действующие у Словакии и Венгрии.
Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил, что российский газ остаётся наиболее экономически выгодным вариантом для страны. Действующий контракт SPP с «Газпромом» заключён до 2034 года, что позволяет Словакии продолжать импорт, в то время как другие страны ЕС должны полностью отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года.
«Мы могли бы закупать 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м ежедневно», — отметил он.
Ранее Life.ru писал, что после двух месяцев интенсивных переговоров Европейский союз достиг соглашения по 18-му пакету санкций в отношении России. В него вошли 105 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти, а также нефтеперерабатывающее предприятие компании «Роснефть», находящееся в Индии. В Кремле уже отреагировали на данное решение.