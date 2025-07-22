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22 июля, 00:04

В трёх аэропортах России ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Самары, Саратова и Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале, подчеркнув, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко.

Он также уточнил, что аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Кроме того, ограничения затронули аэропорт Калуги (Грабцево). Как долго аэропорты останутся закрытыми, неизвестно.

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Юния Ларсон
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