В трёх аэропортах России ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Самары, Саратова и Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале, подчеркнув, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко.

Он также уточнил, что аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Кроме того, ограничения затронули аэропорт Калуги (Грабцево). Как долго аэропорты останутся закрытыми, неизвестно.