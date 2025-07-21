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Регион
21 июля, 14:11

Военный эксперт заявил, что рекордные ливни не подмочат репутацию российских систем ПВО

Военный эксперт Матвийчук: Рекордные ливни в Москве не повлияют на работу ПВО

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские системы противовоздушной обороны эффективны в любую погоду — даже во время рекордных дождей, которые заливают сейчас Центральную Россию. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

У нас ПВО всепогодная. Ливни не влияют ни на механические параметры обнаружения цели, ни на сопровождение цели. Ливни влияют только на людей, на армию, это моральное давление на наличный состав. Вы представляете, постоянно дождь, непогода, упадок сил.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт

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Напомним, за прошедшую ночь 21 июля силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ, из них 23 — над Московским регионом. Из-за этого была нарушена работа столичных аэропортов. Атаки дронов при этом продолжаются.

Ольга Годуненко
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