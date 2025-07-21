Военный эксперт заявил, что рекордные ливни не подмочат репутацию российских систем ПВО

У нас ПВО всепогодная. Ливни не влияют ни на механические параметры обнаружения цели, ни на сопровождение цели. Ливни влияют только на людей, на армию, это моральное давление на наличный состав. Вы представляете, постоянно дождь, непогода, упадок сил.