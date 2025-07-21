Чёрные столбы дыма до сих пор вздымаются в небо Киева на месте ночных «‎ударов возмездия»

На записях видно, как над украинской столицей поднимаются густые клубы дыма, свидетельствующие о свежих ударах. Авторы отметили, что количество прилётов позволяет сделать вывод, что ВСУ крайне трудно стало перехватывать российские беспилотники.

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ заявил, что минувшая ночь в Киеве была очень долгой и сложной из-за российских дронов и ракет. По его словам, в украинской столице было более 15 успешных попаданий вследствие применения ВС РФ сразу нескольких типов вооружения. Мэр города Кличко также сообщал об ударах по складам.