Чёрные столбы дыма до сих пор вздымаются в небо Киева на месте ночных «ударов возмездия»
Столбы чёрного дыма после атаки российских Гераней по Киеву сняли на видео
Обложка © Telegram / Военная хроника
В столице Украины зафиксированы последствия ночного обстрела с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Видео с дымящимися районами Киева опубликовал телеграм-канал «Военная хроника».
Столбы дыма после ударов в Киеве. Видео © Telegram / Военная хроника
На записях видно, как над украинской столицей поднимаются густые клубы дыма, свидетельствующие о свежих ударах. Авторы отметили, что количество прилётов позволяет сделать вывод, что ВСУ крайне трудно стало перехватывать российские беспилотники.
Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ заявил, что минувшая ночь в Киеве была очень долгой и сложной из-за российских дронов и ракет. По его словам, в украинской столице было более 15 успешных попаданий вследствие применения ВС РФ сразу нескольких типов вооружения. Мэр города Кличко также сообщал об ударах по складам.