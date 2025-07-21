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Регион
21 июля, 10:50

Чёрные столбы дыма до сих пор вздымаются в небо Киева на месте ночных «‎ударов возмездия»

Столбы чёрного дыма после атаки российских Гераней по Киеву сняли на видео

Обложка © Telegram / Военная хроника

Обложка © Telegram / Военная хроника

В столице Украины зафиксированы последствия ночного обстрела с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Видео с дымящимися районами Киева опубликовал телеграм-канал «Военная хроника».

Столбы дыма после ударов в Киеве. Видео © Telegram / Военная хроника

На записях видно, как над украинской столицей поднимаются густые клубы дыма, свидетельствующие о свежих ударах. Авторы отметили, что количество прилётов позволяет сделать вывод, что ВСУ крайне трудно стало перехватывать российские беспилотники.

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Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ заявил, что минувшая ночь в Киеве была очень долгой и сложной из-за российских дронов и ракет. По его словам, в украинской столице было более 15 успешных попаданий вследствие применения ВС РФ сразу нескольких типов вооружения. Мэр города Кличко также сообщал об ударах по складам.

Владимир Озеров
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