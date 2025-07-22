Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

«Самара. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко.

Аналогичное сообщение касалось и аэропорта Саратова. Обе воздушных гавани теперь работают в штатном режиме.