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22 июля, 02:25

Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torjrtrx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torjrtrx

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

«Самара. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко.

Аналогичное сообщение касалось и аэропорта Саратова. Обе воздушных гавани теперь работают в штатном режиме.

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Ранее Life.ru писал, что ночью 22 июля в России закрыли три аэропорта. Ограничения на полёты всё ещё сохраняются в Калуге.

Юния Ларсон
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