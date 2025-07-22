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22 июля, 04:14

В Израиле назвали несправедливым призыв 25 стран к прекращению конфликта в Газе

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскритиковал совместное заявление глав МИД 25 стран о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа, назвав его несправедливым. В своём Telegram-канале он заявил, что документ, в котором отсутствуют требования к ХАМАС, не только несправедлив, но и вреден, так как подрывает переговорный процесс и создаёт у палестинского движения ощущение безнаказанности.

Гендельман подчеркнул, что подобные заявления поощряют ХАМАС к дальнейшему затягиванию конфликта, и расценил их как «не помощь, а заблуждение», посылающее опасные сигналы.

Советник напомнил, что именно ХАМАС начал войну против Израиля и продолжает препятствовать мирному урегулированию. Его комментарий последовал после публикации 21 июля заявления, подписанного главами МИД 25 стран и еврокомиссаром по кризисным ситуациям Аджей Лябиб, в котором содержится призыв к Израилю немедленно прекратить боевые действия в Газе и снять ограничения на гуманитарную помощь.

Более 110 человек погибли в Газе при ударах Израиля
Более 110 человек погибли в Газе при ударах Израиля

Ранее появилась информация, что администрация Соединённых Штатов выражает глубокое недовольство в связи с недавними шагами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Американские официальные лица в частных беседах не стесняются в оценках, называя Нетаньяху «безумцем», который «постоянно ведет бомбардировки» и выходит за рамки допустимого.

Артём Гапоненко
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