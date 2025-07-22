Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 05:59

Золотохранилища США стремительно пустеют из-за России

GE: Страны ЕС массово вывозят золотые слитки из хранилищ США из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

США всё активнее прибегают к экономическому давлению как к инструменту внешнеполитического воздействия, что особенно ярко проявилось в многочисленных санкциях против России. Как пишет обозреватель издания Gold Eagle Майк Глисон, эти шаги теперь бьют по Вашингтону – американские золотые хранилища пустеют из-за решения ЕС вывезти свои слитки.

«Европа захотела вернуть своё золото», – пишет Глисон, объясняя, что в ряде европейских стран стали усиливаться настроения в пользу возвращения национальных золотых резервов, переданных на хранение в американские банки.

Наиболее активные разговоры идут в Германии и Италии, там власти всерьёз рассматривают сценарий репатриации всех слитков. Причиной тому называются нестабильная политика президента США Дональда Трампа и нарастающее геополитическое напряжение, котоорые ставят под сомнение надёжность такого партнёра.

В материале напомнили, что Германия располагает вторым по величине золотым запасом в мире – 3352 тонны. Италия расположилась на третьем месте с 2452 тоннами. Около трети резервов этих стран хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, в одном из крупнейших хранилищ золота на Манхэттене.

Глисон объяснил опасения европейских стран тем, что США стали использовать золото и другие резервы в качестве политического инструмента, примером чего стала блокировка российских активов после начала конфликта на Украине. В ЕС усиливается страх того, что Трамп в будущем способен прибегнуть к аналогичным мерам и в отношении других стран. Аналитик обратил внимание и на общую тенденцию к дедолларизации. По его мнению, всё больше государств стремятся снизить зависимость от доллара и переводят свои резервы под национальный контроль.

На этой неделе курс доллара выходит на предельный минимум. Что ждёт рубль
На этой неделе курс доллара выходит на предельный минимум. Что ждёт рубль

Ранее бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси призвал Германию и Италию забрать свои золотые запасы на 245 миллиардов долларов из США. Бывший депутат-консерватор от Христианско-социального союза Петер Гаувайлер также заявил, что Бундесбанк должен оценить безопасность хранения золота за границей.

Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar