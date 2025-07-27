Лягушачьи яйца, шоколад из декрета и мармелад с кислотой: что скрывается за необычными сладостями, на которые все подсели Согласно последним опросам, потребители охотно ведутся на тренды и покупают товары, завирусившиеся в Сети. Это дубайский шоколад, бабл-ти, кислый мармелад, азиатские снеки и сладости, малина в шоколаде. Что это такое — читайте в материале Life.ru 26 июля, 22:01 Самые трендовые вкусности: дубайский шоколад, кислый мармелад, азиатские снеки и сладости. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu © Freepik

Кондитерские тренды чаще всего формируются в России под влиянием соцсетей. Блогеры выкладывают очередной ролик с обзором на какую-то вкусняшку, он вирусится, и вот уже эта сладость находится на столах, в руках, сумочках или карманах россиян. Спрос рождает предложение — соответственно, потом тренд подхватывают магазины и маркетплейсы. И вот уже из каждой квартиры доносится: «Мама, купи». Хотя, чего греха таить, взрослые тоже не прочь побаловать себя вкусностями: они же взрослые, кто им запретит.

Кто и как придумал дубайский шоколад? Необычная история создания

Знаменитый дубайский шоколад придумала женщина в декрете Сара Хамуд из Дубая. Сидела она, скучала и вспоминала прекрасное время в Египте, где провела своё детство. Кондитерского опыта на тот момент у девушки не было, поэтому она начала экспериментировать, пытаясь подобрать вкус детства, смешав, как говорится, то, что было в холодильнике.

В итоге Сара совместила традиции и сделала десерт на основе теста катаифи, похожего на тонкую лапшу из фисташковой пасты. Начинку она скрыла под слоем бельгийского шоколада. Десерт стал так популярен, что девушка открыла собственную компанию FIX Dessert Chocolatier. Именно она сейчас продаёт самый настоящий дубайский шоколад по стоимости около 20 долларов за плитку.

В России дубайский шоколад опять же стал популярен благодаря блогерам. Именно они так смачно хрустели плитками на камеру, что «заразили» целую страну. Изначально сладость была почти недосягаема и считалась признаком элитности, потому что покупали её только в Дубае.

Дубайский шоколад стал популярен благодаря соцсетям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Но тренды подхватывают быстро, и вот уже дубайский шоколад стали производить российские компании. Купить его теперь можно в самых разных магазинах, а маркетплейсы предлагают даже ингредиенты для производства знаменитой сладости для тех, кто хочет почувствовать себя Сарой Хамуд.

Чай бабл-ти: состав, история и почему его называют «лягушачьими яйцами»

Бабл-ти, как и многие другие необычные напитки, придумали во время эксперимента. Говорят, что идея принадлежит владелице кафе Chun Shui Tang из Тайваня.

Девушка добавила шарики тапиоки в холодный чай. Типиоки — это шарики крахмала, который делают из корней растения маниока. Они — кладезь быстроусвояемых углеводов, но вообще не содержат белков и жиров.

Сначала бабл-ти разлетелся по азиатским странам, а в 1990-х стал популярен в Европе и США.

Кстати, шарики тапиоки на Тайване называют лягушачьими яйцами. Но выражение «Чай с лягушачьими яйцами» звучало как-то не очень, поэтому название заменили на «жемчужный чай», а в английском варианте — бабл-ти, то есть чай с пузырьками.

Бабл-ти теперь — один из любимых напитков взрослых и детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma Bondarenko

Москва подхватила тренд на бабл-ти около пяти лет назад. Тогда у молодёжи была особенно сильна любовь к культуре k-pop, которая пришла из Южной Кореи. Соответственно, подростки начали копировать всё, что любят их восточные кумиры, в том числе бабл-ти.

Чуть позднее бабл-ти пришёл и в другие регионы страны и завоевал любовь взрослых и детей благодаря своей фотогеничности, необычному внешнему виду и вкусу. Сейчас бабл-ти продаётся во многих кофейнях и ресторанах. Особенно он популярен летом, потому что подаётся холодным. Вместо шариков тапиоки в напиток часто помещают желе, кусочки фруктов и т.д.

Почему кислый мармелад снова в тренде? История и виды

Создание первого в мире кислого мармелада приписывают основателю компании HARIBO доктору Хансу Ригелю. Именно он придумал мармеладных мишек, в том числе с кислым вкусом, ещё в 1922 году. Он просто добавил в обычный мармелад лимонную кислоту.

Хотя корни мармелада уходят в далёкое прошлое — в Древнюю Грецию, где делали десерт пелтэ из айвы и яблок. А во Франции мармелад называли непачкающимся вареньем.

Большой ассортимент именно кислого мармелада стал появляться в 1960-х годах — тогда его делали разных форм, размеров и вкусов, а кислинку уже добавляли не только внутрь, но и снаружи — в качестве посыпки.

Кислый мармелад любят по всему миру. Фото © Freepik / stockking

В России кислый мармелад стал популярен в 1990-х годах, но сейчас модно вспоминать продукты родом из детства, поэтому это лакомство снова в тренде. Особенно популярным оно стало после различных обзоров детских блогеров в социальных сетях.

Азиатские снеки 2025: что такое латяо и почему они популярны

Азиатские снеки и сладости уходят корнями в восточные традиции уличной еды. Знаменитые латяо сейчас продаются практически на каждом шагу и особенно полюбились школьникам, которые часто любят жевать что-то не совсем зожное на переменах и после уроков.

Латяо появились в Китае в 1990-х — это острые мучные палочки. Некоторые считают, что они состоят из соевого мяса, но это не совсем так. Просто некоторые производители добавляют в них соевый белок.

Эти снеки очень популярны в Китае, на них снимают обзоры местные блогеры — для миллениалов это вкус детства.

Тенденцию подхватили в России, из-за чего появился спрос и, соответственно, возникли предложения как в магазинах, «островках» в ТЦ, так и на маркетплейсах.

Но врачи предупреждают, что из-за обилия добавок и специй такие закуски могут вызывать аллергию.

Острые палочки латяо — один из популярнейших китайских снеков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nipol Plobmuang

Японские сладости моти и конняку: древние десерты в современном мире

Не менее популярны сейчас в России азиатские сладости. Их выбор огромен, а вкусы очень отличаются от традиционных.

Например, пирожное моти — десерт из истолчённого клейкого риса с начинкой. Это на самом деле — традиционное японское лакомство, которое появилось около тысячи лет назад. Изначально оно было ритуальным продуктом, приносящим удачу, а ели его только на Новый год. Современные моти начиняют фруктовым пюре, кремом или мороженым с разными вкусами.

Ещё один популярный десерт — японское желе конняку. Оно изготовлено из корней дерева, которое в народе называют «языком дьявола» или «слоновьей ногой». Это диетический продукт, богатый клетчаткой и отличающийся низкой калорийностью.

В России в связи с модой на азиатские продукты это желе также можно купить в магазинах и на маркетплейсах — оно может быть как в форме мармеладок, так и в жидком виде с разными фруктовыми вкусами.

Также в нашей стране известны китайские жевательные конфеты, шоколад, вафли и драже.

Японский десерт моти стал популярен во всем мире. Фото © Freepik / jcomp

Почему малина в шоколаде стала трендом? История и рецепт

Этот красивый и аппетитный десерт сейчас тоже находится на пике популярности. А придумал его в 2013 году шоколатье Диего Фенолио из Аргентины. Он загорелся идеей создать десерт, который будет сочетать в себе сочный вкус аргентинской малины и сливочный шоколадный. В 2017 году продукцию начали продавать по всему миру.

Особенность десерта в том, что ягода замораживается и покрывается двумя слоями шоколада — белого и молочного. Именно в таком порядке. То есть внешне ягода выглядит шоколадной.

Это достаточно калорийный продукт, а хранить его советуют в морозилке.

Популярность десерт завоевал в прошлом году благодаря своему необычному вкусу и привлекательному внешнему виду. Малину в шоколаде начали производить и в России.

Авторы Мария Васильева