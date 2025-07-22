Зеленскому не понравится: В США раскрыли смысл ультиматума Трампа о 50 днях

Американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум о необходимости заключить мирный договор между Киевом и Москвой за 50 дней совсем с другой целью: президент США добивается отстранения Владимира Зеленского. Так считает бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер, своим мнением он поделился на YouTube.

«Я не верю, что поставки оружия, как и санкции, смогут на что-либо повлиять. И я думаю, что ключ к пониманию ситуации лежит в последней статье Сеймура Херша, в которой он говорит, что администрация Трампа активно добивается отстранения Владимира Зеленского от должности президента. <…> Поэтому что нас ждёт, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине», — пояснил эксперт.

По его мнению, итогом станет формирование на Украине правительства, которое будет полностью отвечать российским требованиям. При этом Риттер скептически относится к тому, что сменить Зеленского должен экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Кандидатура последнего точно не устроит Москву, уверен Риттер. Он напомнил, что бывший главком — ярый неонацист с антироссийскими взглядами.