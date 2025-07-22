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22 июля, 08:07

МИД России ответил на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза

В ответ на санкции ЕС Россия расширила список тех, кому запрещен въезд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ответ на два очередных санкционных «пакета» ЕС — 17-й и 18-й — Россия существенно расширяет список тех, кому запрещён въезд в нашу страну. Об ответе на европейские рестрикции заявил МИД РФ.

В список попали, в частности, представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц; сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран Евросоюза и ряда других западных государств, ответственные за поставки как военной помощи Киеву, так и продукции двойного назначения.

Также под российсикми санкциями оказались те, кто стремится к подрыву территориальной целостности России и готовит блокаду российских судов и грузов в Балтийском море. В чёрном списке также сотрудники структур, занимающиеся созданием «трибунала» в отношении российского руководства и выступающие за конфискацию российских госактивов на нужды Киева. Кроме того, под санкции попали отличившиеся в своей ярой русофобии активисты и политики.

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Напомним, на днях осле длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер.

Александра Вишнякова
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