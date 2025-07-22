МИД России ответил на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза

В ответ на два очередных санкционных «пакета» ЕС — 17-й и 18-й — Россия существенно расширяет список тех, кому запрещён въезд в нашу страну. Об ответе на европейские рестрикции заявил МИД РФ.

В список попали, в частности, представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц; сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран Евросоюза и ряда других западных государств, ответственные за поставки как военной помощи Киеву, так и продукции двойного назначения.