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22 июля, 09:42

Школа без портфелей: Лазарев готов выложить за учёбу дочери баснословную сумму

Kp.ru: Лазарев готов выложить за учёбу дочери в элитной гимназии ₽2 миллиона

Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Популярный российский певец Сергей Лазарев 1 сентября планирует отправить свою дочь Анну в первый класс Павловской гимназии, где уже учится его сын Никита. Наследник звезды переходит в пятый класс. За образование дочери в частном учреждении артист готов выложить баснословную сумму — около двух миллионов рублей.

«Первый год обучения в гимназии — 2 млн 250 тысяч рублей. Второй и следующий — 2 млн 150 тысяч рублей. Скидка на второго и последующих детей — 10% от суммы договора», — узнали цены редакторы kp.ru.

По данным издания, элитная школа предлагает полный день обучения с чередованием занятий и отдыха. В гимназии есть охрана, работают психолог и медик, предусмотрены вкусное питание, кружки, экскурсии. Учебная программа соответствует ФГОС, ученики осваивают материал в комфортном темпе, с возможностью обучения в разноуровневых группах. Примечательно, что школьникам не нужно таскать домой тяжёлые портфели, все учебные материалы остаются в классах.

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К слову, Сергей Лазарев в 2025 году значительно поднял гонорар. Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что высокий спрос на артиста позволил удвоить расценки. Сегодня они достигают 8,5 миллиона рублей за частное концертное мероприятие.

Борис Эльфанд
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