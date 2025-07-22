Школа без портфелей: Лазарев готов выложить за учёбу дочери баснословную сумму

Популярный российский певец Сергей Лазарев 1 сентября планирует отправить свою дочь Анну в первый класс Павловской гимназии, где уже учится его сын Никита. Наследник звезды переходит в пятый класс. За образование дочери в частном учреждении артист готов выложить баснословную сумму — около двух миллионов рублей.

«Первый год обучения в гимназии — 2 млн 250 тысяч рублей. Второй и следующий — 2 млн 150 тысяч рублей. Скидка на второго и последующих детей — 10% от суммы договора», — узнали цены редакторы kp.ru.

По данным издания, элитная школа предлагает полный день обучения с чередованием занятий и отдыха. В гимназии есть охрана, работают психолог и медик, предусмотрены вкусное питание, кружки, экскурсии. Учебная программа соответствует ФГОС, ученики осваивают материал в комфортном темпе, с возможностью обучения в разноуровневых группах. Примечательно, что школьникам не нужно таскать домой тяжёлые портфели, все учебные материалы остаются в классах.