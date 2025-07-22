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22 июля, 10:09

«До сих пор трясёт»: Россиянка проснулась на горящей кровати после взрыва зарядки от iPhone

Оригинальная зарядка Apple взорвалась и подожгла кровать со спящей дагестанкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Зарядное устройство от iPhone взорвалось в доме жительницы Дагестана. Девушка едва осталась цела, чудом проснувшись на горящей кровати. О происшествии пострадавшая рассказала в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Зарядка взорвалась рядом со спящей дагестанкой. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, она оставила iPhone на зарядке на ночь, а утром. После взрыва огнём оказались повреждены матрас и тумба. Сама девушка не пострадала, несмотря на близость розетки к кровати. Она признаётся, что её трясло даже спустя время после тушения огня. Девушка отметила, что это были оригинальные зарядный блок и кабель.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский боец ММА Магомед Исмаилов пострадал из-за взрыва зарядного устройства для телефона. Инцидент произошёл ночью, когда спортсмен спал. По его словам, он проснулся от того, что загорелось одеяло. В результате Исмаилов получил лёгкие ожоги и несколько порезов на голове.

Александра Мышляева
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