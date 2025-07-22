«До сих пор трясёт»: Россиянка проснулась на горящей кровати после взрыва зарядки от iPhone

По её словам, она оставила iPhone на зарядке на ночь, а утром. После взрыва огнём оказались повреждены матрас и тумба. Сама девушка не пострадала, несмотря на близость розетки к кровати. Она признаётся, что её трясло даже спустя время после тушения огня. Девушка отметила, что это были оригинальные зарядный блок и кабель.