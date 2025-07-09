Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:32

Спасатель во время отпуска предотвратил трагедию при взрыве на пляже в Ялте

МЧС: В одном из пунктов проката Ялты взорвался электрический самокат из-за жары

В Ялте взорвался самокат. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

В Ялте взорвался самокат. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

В Ялте произошёл взрыв на Приморском пляже, где на зарядке стоял самокат в одном из пунктов проката. Транспорт загорелся в полуоткрытом подвальном помещении по улице Ленина. Никто не пострадал, прокат был закрыт, внутри было пусто, сообщает региональное МЧС.

В Ялте взорвался самокат. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым

В Ялте взорвался самокат. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым

«Возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России на площади 1 кв.м. сотрудником Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, который находился на южном берегу в отпуске. Спасатель не дал распространиться огню на другие транспортные средства», — говориться в сообщении.

Видео © Телеграм / agp_yalta

Причиной взрыва стал аварийный режим работы самоката из-за аномальной жары. Данное происшествие на контроль также взяла региональная прокуратура. Специалисты проведут проверки и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

В Ростове-на-Дону загорелись склад и офис на площади 15 тысяч квадратов
В Ростове-на-Дону загорелись склад и офис на площади 15 тысяч квадратов

Ранее в Екатеринбурге произошёл крупный пожар на складе, охвативший площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Огонь распространился на четырёхэтажное здание, и, по данным МЧС, произошло частичное обрушение кровли.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar