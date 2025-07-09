Спасатель во время отпуска предотвратил трагедию при взрыве на пляже в Ялте

В Ялте произошёл взрыв на Приморском пляже, где на зарядке стоял самокат в одном из пунктов проката. Транспорт загорелся в полуоткрытом подвальном помещении по улице Ленина. Никто не пострадал, прокат был закрыт, внутри было пусто, сообщает региональное МЧС.

В Ялте взорвался самокат. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым

«Возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России на площади 1 кв.м. сотрудником Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, который находился на южном берегу в отпуске. Спасатель не дал распространиться огню на другие транспортные средства», — говориться в сообщении.

Видео © Телеграм / agp_yalta

Причиной взрыва стал аварийный режим работы самоката из-за аномальной жары. Данное происшествие на контроль также взяла региональная прокуратура. Специалисты проведут проверки и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.