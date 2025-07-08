Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 17:50

В Ростове-на-Дону загорелись склад и офис на площади 15 тысяч квадратов

Обложка © Пресс-служба МЧС РФ

Обложка © Пресс-служба МЧС РФ

В Ростове-на-Дону горят складское помещение и офис. Огонь распространился на площади 15 тысяч кв. метров. Для тушения пожара привлекли 44 единицы техники и более 130 специалистов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Пожарные ликвидируют возгорание в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС РФ

«Пожар локализован на 15 100 квадратах. Два вертолёта Ми-8 МЧС России сбросили порядка 80 тонн воды», — указали в пресс-службе.

Москвичка попала в больницу от вида «огненной смерти» своей иномарки за 7 млн
Москвичка попала в больницу от вида «огненной смерти» своей иномарки за 7 млн

Ранее Life.ru сообщал, что из-за пожара небо над городом заволокло чёрным дымом. Причины возгорания пока остаются неизвестными. О пострадавших не сообщалось.

Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar