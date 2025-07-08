В Ростове-на-Дону загорелись склад и офис на площади 15 тысяч квадратов
Обложка © Пресс-служба МЧС РФ
В Ростове-на-Дону горят складское помещение и офис. Огонь распространился на площади 15 тысяч кв. метров. Для тушения пожара привлекли 44 единицы техники и более 130 специалистов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
Пожарные ликвидируют возгорание в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС РФ
«Пожар локализован на 15 100 квадратах. Два вертолёта Ми-8 МЧС России сбросили порядка 80 тонн воды», — указали в пресс-службе.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за пожара небо над городом заволокло чёрным дымом. Причины возгорания пока остаются неизвестными. О пострадавших не сообщалось.