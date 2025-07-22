Сбежавший из России Дмитрий Назаров сжигает последние мосты с Родиной

Актёр Дмитрий Назаров окончательно свернул свой бизнес в России, закрыв последнее ИП. Об этом сообщает «Постньюс».

Налоговые органы прекратили деятельность Назарова, связанного с художественным творчеством, на основании его личного заявления. ИП был зарегистрирован в 2007 году и за время работы принес актёру около 7 миллионов рублей, из которых почти треть поступила от контрактов с Московской государственной академической филармонией. Последний такой договор был заключён в октябре 2022 года.

Теперь у Назарова в России не осталось официальных источников дохода.