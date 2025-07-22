Сбежавший из России Дмитрий Назаров сжигает последние мосты с Родиной
Актёр Дмитрий Назаров ликвидировал бизнес в России
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Актёр Дмитрий Назаров окончательно свернул свой бизнес в России, закрыв последнее ИП. Об этом сообщает «Постньюс».
Налоговые органы прекратили деятельность Назарова, связанного с художественным творчеством, на основании его личного заявления. ИП был зарегистрирован в 2007 году и за время работы принес актёру около 7 миллионов рублей, из которых почти треть поступила от контрактов с Московской государственной академической филармонией. Последний такой договор был заключён в октябре 2022 года.
Теперь у Назарова в России не осталось официальных источников дохода.
Напомним, после начала специальной военной операции актёр уехал из России вместе с супругой и начал активно высказывать свою позицию, записывая видео с критикой в адрес страны. В своих социальных сетях Назаров публикует стихи и песни, в которых выражает негативное отношение к действиям российских властей. В 2023 году суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ. Несмотря на это, на одном из российских маркетплейсов обнаружили сборник стихов Дмитрия Назарова под названием «Без кожи», который общественность попросила изъять с полок магазина.