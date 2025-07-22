Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобождённые из-под гнёта преступного киевского режима в ходе СВО, даже в условиях продолжающихся боевых действий постепенно стараются вернуться к привычной жизни, а Россия готовится к масштабному гуманитарному разминированию новых регионов.

По данным NEWS.ru, процесс освобождения новых территорий и приграничной зоны от смертоносного оружия может стать самым масштабным разминированием в истории человечества, затянувшись на долгие годы, ведь сегодня зона СВО фактически является самым большим минным полем в мире. В общей сложности российским сапёрам предстоит провести сплошную очистку территории площадью более 250 тысяч кв. км. Планируется также разминирование инфраструктурных объектов.

«Основную нагрузку по очистке территорий от взрывоопасных предметов в настоящее время несут подразделения Инженерных войск Минобороны, формирования МЧС России и специализированные отряды Росгвардии. Также к работе привлекаются военнослужащие добровольческих формирований, прошедшие переподготовку, и волонтёры-специалисты, в том числе с опытом в миротворческих операциях», — объяснил председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

По его словам, чтобы успешно справиться с задачей, требуются оперативные программы обучения и повышения квалификации персонала. Их следует организовать в специализированных университетах, колледжах и учебных центрах Министерства обороны, активно привлекая гражданских экспертов и представителей промышленности.