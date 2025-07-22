Бывшая жена выдала подноготную российского мэра за обман на 11 млн и попытку кинуть ещё на 20

Бывшая жена мэра Елабуги Рустема Нуриева Рушания публично обвинила его в обмане на 11 миллионов рублей и попытке отобрать с помощью фиктивных исков ещё 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Рушания Нуриева — про обман бывшего мужа. Видео © Telegram / Mash Iptash

Рушания и Рустем Нуриевы прожили в браке 24 года. Первые 12 лет жили душа в душу, но власть меняла его совсем не в лучшую сторону. Женщина говорит, что он стал деспотом и начал ей изменять. Пятью годами ранее Нуриев стал мэром Елабуги и сразу же переоформил всю семейную недвижимость стоимостью около 94 миллионов рублей на своё ООО «Стандарт». Жену он назначил директором компании, но спустя три года они развелись, договорившись, что Рушания не имеет никаких видов на имущество, но будет получать 12% от прибыли фирмы плюс 11 миллионов — долю от квартиры дочери.

Эти средства женщина планировала направить на погашение ипотеки для дочери и обмен жильём с ней. Однако вскоре Рустем снял Рушанию с поста директора, передав управление 26-летнему сыну. Компания в итоге подала иск против неё, обвинив в ущербе на 20 миллионов рублей.

Выплаты по квартире Нуриева так и не получила. По её словам, Рустем взял кредит у собственной фирмы, закрыл ипотеку дочери и уговорил её переписать квартиру на брата. Официальная зарплата экс-мэра — около 250 тысяч рублей, тогда как ежемесячный платёж по займу превышает 450 тысяч. Поэтому «по-белому» вернуть его нереально. Сын встал на сторону отца, а Рушания обратилась в прокуратуру с жалобой на коррупционные действия.

Кстати, Рустем Нуриев комментировать ситуацию никак не стал, заявив, что журналисты просто хотят сделать шумиху.