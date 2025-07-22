«Всё возьму на себя»: Зампред правительства Забайкалья признал ответственность за смертельное ДТП

Зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров прокомментировал смертельную аварию, участником которой он стал. По словам чиновника, ДТП произошло из-за плохого состояния дороги — его авто выбросило на встречку, и он потерял управление.

«Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Нахожусь с ними в контакте. Всё, что необходимо организовать для них, возьму на себя», — заявил Гончаров.