«Всё возьму на себя»: Зампред правительства Забайкалья признал ответственность за смертельное ДТП
Зампред правительства Забайкалья Гончаров признал ответственность за ДТП
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Зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров прокомментировал смертельную аварию, участником которой он стал. По словам чиновника, ДТП произошло из-за плохого состояния дороги — его авто выбросило на встречку, и он потерял управление.
«Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Нахожусь с ними в контакте. Всё, что необходимо организовать для них, возьму на себя», — заявил Гончаров.
Напомним, авария произошла поздним вечером 21 июля на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе Забайкальского края. 44-летний чиновник, управлявший автомобилем Mercedes, столкнулся с Toyota Fielder. В результате пассажирка «тойоты» погибла, сам вице-премьер, двое взрослых и ребёнок получили травмы.