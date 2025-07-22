«Оборотень в погонах»: В Самаре задержали главаря самой кровожадной ОПГ 90-х

В Самаре задержан Виталий Кузнецов, лидер одной из самых жестоких банд 1990-х годов. Обвинения в выращивании марихуаны ему предъявили ещё в апреле, однако о случившемся стало известно только сейчас. Примечательно, что соседи 53-летнего мужчины даже не подозревали, какой кровавый след тянется за ним. В последние годы он вёл скрытный образ жизни, подкармливал во дворе кошек и собак.

По данным kp.ru, Кузнецов в лихие 90-е руководил ОПГ, известной как «шубники». Банда совершила не менее 10 жестоких убийств. Преступники нападали на торговцев шубами на Кировском рынке города. А лидер группировки, будучи действующим сотрудником милиции, использовал форму и служебное положение для остановки машин продавцов и изъятия товара.

В июле 2000 года «оборотня в погонах» приговорили к 15 годам лишения свободы, были осуждены и другие члены банды. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу, однако в апреле 2021 года снова был задержан за хранение огнестрельного оружия.