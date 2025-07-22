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22 июля, 12:22
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В МИД Польши призвали граждан покинуть Россию

Здание МИД Польши. Обложка © wikipedia.org / Adrian Grycuk

Здание МИД Польши. Обложка © wikipedia.org / Adrian Grycuk

Польский МИД обратился к гражданам республики с рекомендацией покинуть страну. Соответствующая публикация появилась на сайте дипломатического ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть её территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — сказано в заявлении.

Также МИД Польши предупредил поляков, у которых есть российские паспорта, о том что на территории РФ их будут расматривать, как граждан России.

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А 18 июля польский МИД призвал своих граждан не ездить в Россию. Рекомендацию объяснили тем, что Варшава включала РФ в список недружественных государств и сократила численность персонала посольств и консульств.

Юрий Лысенко
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