В МИД Польши призвали граждан покинуть Россию

Польский МИД обратился к гражданам республики с рекомендацией покинуть страну. Соответствующая публикация появилась на сайте дипломатического ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть её территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — сказано в заявлении.

Также МИД Польши предупредил поляков, у которых есть российские паспорта, о том что на территории РФ их будут расматривать, как граждан России.