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Регион
21 июля, 12:19
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Украинцы вышли покричать бандеровские лозунги в Польше и получили приглашение на фронт

Украинцы вышли на демонстрацию с лозунгами Бандеры в Гданьске

Украинское шествие в Гданьске. Обложка © x.com / LeszekMiller

Украинское шествие в Гданьске. Обложка © x.com / LeszekMiller

В Гданьске прошла демонстрация украинцев, скандировавших лозунги в честь Степана Бандеры. Об этом сообщает EADaily, запись шествия распространилась в социальных сетях.

Акция вызвала резонанс среди польских политиков. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в связи с этим припомнил, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией.

«Что ж, украинская армия страдает от нехватки новобранцев…»написал он на личной странице в соцсети X.

В партии «Конфедерация короны Польской», которую возглавляет Гжегож Браун, заявили, что ждут реакции и разъяснений ситуации от полиции. В полицейском управлении Гданьска подтвердили, что приступили к расследованию происшествия.

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Уже достаточно давно стало очевидно, что значительная часть украинских беженцев не вполне понимает, как надо вести себя в гостях и благодарить хозяев за радушный приём. Похоже, что в Европе от такого отношения начинают уставать даже самые терпеливые и преданные дружбе с Незалежной страны. Недавно стало известно, что британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, объясняя решение тем, что на Украине ещё есть регионы, где можно безопасно находиться. Исключений не делают даже для семей с детьми.

Юрий Лысенко
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