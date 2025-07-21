Уже достаточно давно стало очевидно, что значительная часть украинских беженцев не вполне понимает, как надо вести себя в гостях и благодарить хозяев за радушный приём. Похоже, что в Европе от такого отношения начинают уставать даже самые терпеливые и преданные дружбе с Незалежной страны. Недавно стало известно, что британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, объясняя решение тем, что на Украине ещё есть регионы, где можно безопасно находиться. Исключений не делают даже для семей с детьми.