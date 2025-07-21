Украинцы вышли покричать бандеровские лозунги в Польше и получили приглашение на фронт
Украинцы вышли на демонстрацию с лозунгами Бандеры в Гданьске
Украинское шествие в Гданьске. Обложка © x.com / LeszekMiller
В Гданьске прошла демонстрация украинцев, скандировавших лозунги в честь Степана Бандеры. Об этом сообщает EADaily, запись шествия распространилась в социальных сетях.
Акция вызвала резонанс среди польских политиков. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в связи с этим припомнил, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией.
«Что ж, украинская армия страдает от нехватки новобранцев…» — написал он на личной странице в соцсети X.
В партии «Конфедерация короны Польской», которую возглавляет Гжегож Браун, заявили, что ждут реакции и разъяснений ситуации от полиции. В полицейском управлении Гданьска подтвердили, что приступили к расследованию происшествия.
Уже достаточно давно стало очевидно, что значительная часть украинских беженцев не вполне понимает, как надо вести себя в гостях и благодарить хозяев за радушный приём. Похоже, что в Европе от такого отношения начинают уставать даже самые терпеливые и преданные дружбе с Незалежной страны. Недавно стало известно, что британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, объясняя решение тем, что на Украине ещё есть регионы, где можно безопасно находиться. Исключений не делают даже для семей с детьми.