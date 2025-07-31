Ей рукоплескал мир, а убил собутыльник. Жестокая судьба первой советской олимпийской медалистки Кира Иванова стала первой в СССР обладательницей олимпийской медали в женском фигурном катании. Ей рукоплескал весь мир, в её честь назвали голливудскую звезду, но сама спортсменка закончила жизнь трагично. Подробнее — в материале Life.ru. 30 июля, 21:35 Кира Иванова — что погубило первую в СССР олимпийскую медалистку в фигурном катании. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Mzynasx, Igor Link, © ТАСС / Александр Яковлев

Женское одиночное фигурное катание в Советском Союзе долгие годы было как бы пробелом в области спортивных достижений страны, хотя танцевальные пары брали медаль за медалью. И тем не менее настало время, когда должна была родиться настоящая звезда, созданная именно для парения по льду в гордом одиночестве, — Кира Иванова.

Пьяная мать, бросивший отец: как девочка с разбитым детством стала чемпионкой

Кира Валентиновна Иванова родилась 10 января 1963 года в Москве. Отец девочки достаточно быстро покинул молодую семью. Мать сильно пила, позже привела в дом нового мужчину. Ребёнком занималась бабушка, Любовь Гавриловна; позже Кира так писала в своём личном дневнике: «Только бабушка меня и любила, её интересовали все мои детские проблемы». Именно Любовь Гавриловна привела маленькую Киру на каток «Спартака». Там на малышку обратила внимание тренер — Ирина Аниканова. Наставница стала для девочки почти членом семьи и порой кормила подопечную и помогала ей с одеждой и костюмами для выступлений.

Скоро Кира стала демонстрировать первые успехи на льду — во многом благодаря тому, что была невысокой (всего 159 см роста) и очень упорной и трудолюбивой, в какой-то степени даже фанатичной. При этом она не обладала врождённой гибкостью и пластикой.

Кира Иванова в 16 лет стала чемпионкой СССР. Фото © ТАСС / Александр Яковлев, Алексей Красовский

— В координационном плане она была очень «липкой» фигуристкой. Есть у нас такой термин, определяющий степень реакции восприятия от головы в ноги. Быстрые мысли — быстрые ноги, это важно в фигурном катании. У Киры этот показатель был очень высоким, поэтому она, не обладая большим шагом и особой гибкостью, добилась очень многого на льду. Именно эта, как я говорю, «липкость» превратила её в маленькую симпатичную балеринку. Плюс её характер — непременно добиваться того, чего хочется, — говорила хореограф Алла Капранова.

В 15 лет Кира перешла к тренеру Виктору Кудрявцеву. В 1978 году она стала серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, на следующий год — чемпионкой СССР, что стало основанием для включения в сборную страны. В октябре 1981 года Кира заняла третье место на соревнованиях «Скейт Канада», исполнив свою лучшую произвольную программу с четырьмя тройными прыжками. Также она занималась с хореографами Большого театра.

— Что выделяло её среди остальных помимо отменных физических данных и редкой работоспособности? Подкупали её жизнерадостность и общительность. Она была открыта для всех, что для меня, например, было удивительно, поскольку дети из неблагополучных семей, как правило, замкнуты, — вспоминал Виктор Кудрявцев.

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В 1982 году Кира перешла тренироваться в «Динамо». И это решение во многом стало для неё роковым, так как тренером там был Владимир Ковалёв — двукратный чемпион мира, к тому же красавец. Кире так сорвало голову, что она даже отказалась от своего предыдущего наставника, Виктора Кудрявцева, чем очень обидела его. Ковалёв конфликтовал с федерацией, был женат, но даже это не остановило влюблённую Киру. Считается, что именно с ним она стала выпивать.

Кира Иванова до беспамятства влюбилась в скандального тренера Владимира Ковалёва. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

На V Спартакиаде народов СССР прогремел скандал: Иванова заняла первое место, однако затем не пришла на допинг-контроль — по наиболее распространённой версии, как раз из-за того, что бурно отмечала успех с Ковалёвым, имевшим склонность нарушать режим. За это Иванову дисквалифицировали и отстранили от сборной. Но в 1983 году Кира реабилитировалась: взяла Кубок СССР, прошла отборочные соревнования — и её восстановили.

На зимних Олимпийских играх в Сараеве 1984 года Кира, выполнив в произвольной программе тройные прыжки, взяла бронзовую медаль, став таким образом первой среди советских фигуристок обладательницей олимпийской награды. За этим последовало серебро на чемпионате мира в Токио в 1985-м, а также серебро на чемпионатах Европы с 1985 по 1988 год. То есть Кира практически всегда была «второй», уступая только немке Катарине Витт.

Наиболее упорная борьба была на чемпионате Европы 1987 года, когда обе набрали одинаковые баллы по сумме трёх видов. Витт удалось выйти вперёд лишь за счёт произвольной программы. При этом Кира выиграла все состязания в обязательных фигурах (дисциплина, существовавшая до 1990 года) с 1985 по 1988 год.

Родившаяся в марте 1985 года британская киноактриса Кира Найтли получила своё имя как раз в честь советской спортсменки: родители будущей звезды, ожидая ребёнка, смотрели фигурное катание, и их покорила именно Кира Иванова.

На Олимпиаде 1988 года Кира совершила много ошибок в произвольной программе, в итоге заняла лишь седьмое место, после чего решила завершить карьеру. Ей было всего 25 лет — по сути, надо было начинать жизнь заново. К тому же Владимир Ковалёв так и не решился окончательно уйти к ней и уехал с семьёй за границу. Для Ивановой это стало шоком.

Кира Иванова на Олимпиаде в Сараеве стала первым в СССР призёром в женском фигурном катании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _history_istoriya_

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Уйдя из спорта, Кира решила начать выступать в театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина. Примерно в то же время она первый раз вышла замуж, её супругом стал танцор из Большого театра Сергей Громов. Но они быстро развелись, и Кира познакомилась с Константином Тарелиным — он стал её вторым мужем. Также она стала тренировать детей. Но Киру ждал удар: в 1989 году умерла её любимая бабушка.

В начале 1990-х Иванова с супругом поехали в Турцию: им предложили очень выгодный и интересный контракт. Там же она узнала о своей беременности. Не желая терять предложение, Кира сделала аборт, но прогадала: в итоге турки отменили соглашение. В Россию она вернулась ни с чем, потеряв и ребёнка, и работу. С Константином жизнь также не сложилась, и алкоголь сыграл тут не последнюю роль. Кира стала пить практически так же, как пила её мать. Муж не выдержал длительных запоев и ушёл. Фигуристку отстранили и от работы с детьми, так как порой она приходила на тренировки, будучи не в форме.

У Киры была младшая единоутробная сестра — Лена. Она принимала наркотики, а в 1993 году покончила с собой. Причиной, как считается, послужила несчастная любовь. Это был ещё один сокрушительный удар для Ивановой. Также известно, что в середине 1990-х годов Кира два раза попадала в серьёзные автомобильные аварии и очень долго восстанавливала своё здоровье.

Все вышеперечисленные испытания сказались на общем состоянии Киры: молодая женщина, всего 30 с небольшим лет, начала стремительно спиваться и деградировать. Соседи вспоминали, как Кира гуляла во дворе дома в районе Отрадное с собакой, а затем шла в магазин за дешёвой водкой, сжимая мелочь в кулаке. В этой потрёпанной жизнью женщине было уже невозможно узнать некогда красавицу-фигуристку в блестящем платье.

— Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота. Ничего, сегодня постараюсь продать её на рынке. Деньги мы потратим на твоё лечение, мам. Бросишь ты, брошу и я. Всё, завтра ни капли, — писала бывшая спортсменка в дневнике. Но выкарабкаться она так и не смогла.

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В квартире прославленной фигуристки постоянно устраивались шумные попойки, на которые жаловались соседи. Иванова шесть раз пыталась лечиться от алкогольной зависимости в клиниках, но всё было безрезультатно.

— Скоро меня не будет. Но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила всё, что возможно: мировую славу и полное забвение, любовь, предательство, смерть самых близких мне людей, наследственную болезнь, от которой нет спасения... Теперь я осталась одна. Мне нечего ждать от этой жизни, — такие пророческие слова оставила в своих записях Кира незадолго до смерти.

20 декабря 2001 года тело Киры Ивановой нашли в её квартире на улице Декабристов в Москве. Ей нанесли около семнадцати ножевых ранений, в том числе и в сердце. К тому же её волосы были неаккуратно острижены и разбросаны по комнате. Экспертиза показала, что тело пролежало в таком состоянии около двух суток. Женщине было всего 38 лет.

До сих пор не установлено, кто убил бывшую фигуристку. Возможно, это был один из её собутыльников. Примечательно, что её мать, несмотря на алкоголизм, прожила около 80 лет и умерла в 2023 году.

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