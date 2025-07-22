Орешкин заявил, что РФ не собирается блокировать иностранные мессенджеры
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В России не планируется блокировка иностранных мессенджеров. Об этом заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил на форуме «Территория смыслов».
Он отметил, что речь идёт о соблюдении требований российских законов, и сервисы — зарубежные или российские, которые соблюдают эти требования, блокироваться не будут.
«Власти не стремятся к полному запрету, так как это может вызвать негативные последствия», — добавил он.
Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании национального многофункционального мессенджера MAX. Разработкой данного сервиса занимается компания «Коммуникационная платформа», которая является частью холдинга VK. MAX предоставляет пользователям защищённые возможности для общения и доступ к различным цифровым услугам от государственных учреждений и частных компаний.