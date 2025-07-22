Десятки «солдат вермахта» разбили палаточный лагерь в горах Швейцарии и посеяли панику

В Швейцарии полиция остановила 25 человек, которые совершали туристический поход в Бернском нагорье, переодевшись в нацистскую форму. Среди них были европейцы и американцы. Однако всех отпустили, несмотря на жалобы местных жителей, поскольку швейцарское законодательство не предусматривает ответственность за ношение символики нацистов. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.

«Полиция получила информацию о нацистской группе ещё в пятницу… Затем в субботу она обнаружила группу выше Иффигенальп (горной террасы в районе Бернского нагорья — прим. Life.ru)», — сказано в публикации.

Группа совершала пеший маршрут и ночевала в палатках. Сначала странных туристов заметила местная жительница. Она разглядела форму времён Гитлера, свастику на рукавах и другие запрещённые символы. Прибывшие по вызову правоохранители попросили новоявленных «нацистов» переодеться, чтобы «не допустить столкновений с третьими лицами». Затем все личные данные задержанных были внесены в протокол, после чего всех отпустили, так как никакого наказания за подобные перформансы в Швейцарии нет.