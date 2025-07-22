В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за риска покушений на военных
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Власти Северной Осетии временно запретили массовые мероприятия из-за угрозы покушений на военных и членов их семей во время проведения несанкционированной акции во Владикавказе. Диверсии в российском регионе готовят украинские спецслужбы, предупредила пресс-служба главы и правительства региона.
«В связи с поступающей в оперштаб РСО — Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих ВС РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе оперштабом приняты решения: приостановить на территории РСО — Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъёмку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения БПЛА», — сказано в сообщении.
В связи с угрозой будет усилен досмотр транспорта и грузов, а также личный осмотр граждан в автомобилях на территории республики. Власти призвали жителей Владикавказа избегать мест скопления людей из-за риска атак с использованием ударных дронов ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт против полицейских в Моздоке в Северной Осетии. Согласно данным следствия, двое 15-летних подростков с июня 2024 года попали под влияние террористической организации. Предположительно, в закрытых Telegram-каналах они изучали руководства по созданию взрывных устройств, а в мае 2025 года приобрели необходимые компоненты для изготовления.