В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за риска покушений на военных

Власти Северной Осетии временно запретили массовые мероприятия из-за угрозы покушений на военных и членов их семей во время проведения несанкционированной акции во Владикавказе. Диверсии в российском регионе готовят украинские спецслужбы, предупредила пресс-служба главы и правительства региона.

«В связи с поступающей в оперштаб РСО — Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих ВС РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе оперштабом приняты решения: приостановить на территории РСО — Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъёмку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения БПЛА», — сказано в сообщении.

В связи с угрозой будет усилен досмотр транспорта и грузов, а также личный осмотр граждан в автомобилях на территории республики. Власти призвали жителей Владикавказа избегать мест скопления людей из-за риска атак с использованием ударных дронов ВСУ.