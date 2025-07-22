«‎Это опорное место»: В Минпромторге объяснили важность ЦМЭФ для России

Россия высоко оценивает преимущества Центральноазиатского международного экономического форума (ЦМЭФ), который проводится в Душанбе. Для Москвы мероприятие стало возможностью найти точки своего продвижения в регионе и развивать торговые связи с ближайшими соседями. Об этом журналисту Life.ru рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Роман Чекушов рассказал о ЦМЭФ. Видео © Life.ru

«Форум носит для нас, во-первых, региональное значение, здесь можно пообщаться с экспертными представителями из регионов. Для нас Центральная Азия — это такое опорное место на игровой карте, в котором мы развиваем своё экономическое присутствие, торговлю, интеграцию», — пояснил он.

Чекушов добавил, что форум может стать стартовой площадкой для создания совместных производств, туристических объектов, культурных кластеров. Он также отметил важность проведения встречи именно в Таджикистане, что даёт возможность российским представителям пообщаться напрямую с местными чиновниками, затронув многие другие вопросы, вынесенные за скобки форума.