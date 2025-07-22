«Это опорное место»: В Минпромторге объяснили важность ЦМЭФ для России
Замглавы Минпромторга Чекушов объяснил региональное значение ЦМЭФ для России
Обложка © Пресс-служба Росконгресса
Россия высоко оценивает преимущества Центральноазиатского международного экономического форума (ЦМЭФ), который проводится в Душанбе. Для Москвы мероприятие стало возможностью найти точки своего продвижения в регионе и развивать торговые связи с ближайшими соседями. Об этом журналисту Life.ru рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Роман Чекушов рассказал о ЦМЭФ. Видео © Life.ru
«Форум носит для нас, во-первых, региональное значение, здесь можно пообщаться с экспертными представителями из регионов. Для нас Центральная Азия — это такое опорное место на игровой карте, в котором мы развиваем своё экономическое присутствие, торговлю, интеграцию», — пояснил он.
Чекушов добавил, что форум может стать стартовой площадкой для создания совместных производств, туристических объектов, культурных кластеров. Он также отметил важность проведения встречи именно в Таджикистане, что даёт возможность российским представителям пообщаться напрямую с местными чиновниками, затронув многие другие вопросы, вынесенные за скобки форума.
Ранее сообщалось, что в Душанбе стартует первый Центральноазиатский международный экономический форум (ЦМЭФ). В нём примут участие более 500 чиновников, бизнесменов, журналистов, общественников и учёных из России и стран Центральной Азии. Форум завершит автопробег «Путешествие в сердце Евразии», который начался 6 июня в Москве.