Стало известно, куда ВСУ отводят натовскую технику с востока Украины
Военная хроника: ВСУ перебрасывают западную технику с востока на западные рубежи
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Военные силы Украины начали перемещение западной техники с восточных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Долгое время оставалось неясным, куда исчезла значительная часть западной колесной и бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая обычно используется для перевозки пехоты на передовой.
«Новые кадры боёв за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где ещё есть шанс на оборону», — пишет «Военная хроника».
Также отмечается, что действия украинских военных могут свидетельствовать о серьёзных трудностях на востоке.
Ранее сообщалось, что российские военные, участвующие в специальной военной операции, захватили под контроль населённый пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В министерстве подчеркнули, что освобождение Новохатского стало возможным благодаря успешным наступательным действиям группы войск «Восток».