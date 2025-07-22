Военные силы Украины начали перемещение западной техники с восточных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Долгое время оставалось неясным, куда исчезла значительная часть западной колесной и бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая обычно используется для перевозки пехоты на передовой.

«Новые кадры боёв за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где ещё есть шанс на оборону», — пишет «Военная хроника».

Также отмечается, что действия украинских военных могут свидетельствовать о серьёзных трудностях на востоке.