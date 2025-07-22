Мужчина 10 лет жил рядом с телом матери, скрывая её смерть ото всех

В японском городе Кобе полиция задержала 60-летнего Такехиса Мияваки, который десять лет хранил тело своей умершей матери в квартире. Мужчина объяснил поступок боязнью контактов с людьми. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Об этом один из госслужащих узнал случайно.

Заметив странности в поведении мужчины на улице, попросил его предоставить информацию о себе и матери. Мияваки отказался, что вызвало подозрения. Полицейские пришли по адресу, зарегистрированному на его мать, и обнаружили заваленную мусором квартиру. В туалете лежали останки пожилой женщины. ДНК-экспертиза показала, что это 95-летняя мать мужчины. Мияваки признался, что с самого начала знал о её смерти, но страх общения с людьми помешал ему сообщить о случившемся.