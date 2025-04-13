Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 13:08

Мужчина спрятал в морозилке труп жены-самоубийцы

JT: В Японии муж спрятал в морозилке труп жены, которая совершила самоубийство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danjaivanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danjaivanov

В Японии мужчина спрятал труп своей 57-летней жены в морозилку после её самоубийства. Тело находилось в морозильной камере продолжительно время. Тело женщины нашли одетым, в сидячей позе. Об этом сообщает Japan Times.

При этом, о сокрытии трупа были в курсе 49-летний секретаря суда Нагахамы, и его 72-летний безработный отец. По данным полиции, все трое обвиняются в сговоре с целью хранения тела в морозильной камере в доме Ивасе. Вскрытие, проведённое полицейским участком Нагахамы, не выявило опасных для жизни внешних повреждений, и причина смерти пока устанавливается.

Ранее в подмосковном Дмитрове предполагаемый 14-летний убийца десятилетнего мальчика был задержан полицией. Уточняется, что он сам нанёс себе удар в ногу тем же ножом и вызвал себе скорую. Предположительно, так подросток хотел имитировать нападение на него самого.

Убийцей оказалась не дочь: В деле о расправе над женщинами в Сарове появился новый оборот
Убийцей оказалась не дочь: В деле о расправе над женщинами в Сарове появился новый оборот
Полина Никифорова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar