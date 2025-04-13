Мужчина спрятал в морозилке труп жены-самоубийцы

В Японии мужчина спрятал труп своей 57-летней жены в морозилку после её самоубийства. Тело находилось в морозильной камере продолжительно время. Тело женщины нашли одетым, в сидячей позе. Об этом сообщает Japan Times.

При этом, о сокрытии трупа были в курсе 49-летний секретаря суда Нагахамы, и его 72-летний безработный отец. По данным полиции, все трое обвиняются в сговоре с целью хранения тела в морозильной камере в доме Ивасе. Вскрытие, проведённое полицейским участком Нагахамы, не выявило опасных для жизни внешних повреждений, и причина смерти пока устанавливается.