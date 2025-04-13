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13 апреля, 11:13

Убийцей оказалась не дочь: В деле о расправе над женщинами в Сарове появился новый оборот

В нижегородском Сарове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин

Женщин в Сарове убил знакомый. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Женщин в Сарове убил знакомый. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Правоохранители выяснили личность мужчины, причастного к гибели двух женщин в Сарове Нижегородской области. Об этом докладывает региональное управление МВД.

«Оперативники установили, что в подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и душил шнурком от штанов. Когда она потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, нанёс несколько ударов кухонным ножом её 56-летней матери и попытался задушить тем же шнурком, что и дочь», — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв мужчина перенёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газовые конфорки, предполагая, что пламя сотрёт следы. Жилище он закрыл на ключ, выкинул одежду и скрылся на велосипеде. В итоге убийцу нашли и задержали.

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Изначально считалось, что дочь зарезала мать из-за того, что та заставляла её найти работу. Затем она якобы подожгла квартиру и случайно погибла сама. Известно, что в 2012 году дочь привлекали по статье о неповиновении требованиям полиции.

Николай Рюмин
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