Убийцей оказалась не дочь: В деле о расправе над женщинами в Сарове появился новый оборот

Правоохранители выяснили личность мужчины, причастного к гибели двух женщин в Сарове Нижегородской области. Об этом докладывает региональное управление МВД.

«Оперативники установили, что в подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и душил шнурком от штанов. Когда она потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, нанёс несколько ударов кухонным ножом её 56-летней матери и попытался задушить тем же шнурком, что и дочь», — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв мужчина перенёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газовые конфорки, предполагая, что пламя сотрёт следы. Жилище он закрыл на ключ, выкинул одежду и скрылся на велосипеде. В итоге убийцу нашли и задержали.