В Новосибирской области убийца детского тренера по боксу может отделаться условным сроком

В Марусино Новосибирской области продолжается судебный процесс по делу о гибели 23 февраля 2024 года тренера по боксу Максима Тютина, который скончался после конфликта с соседом Владимиром Чайкой. Первоначально обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть, однако после смены следователя дело было переквалифицировано на более мягкую статью о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Теперь убийца может и вовсе получить условный срок. В обстоятельствах дела разобрались коллеги из РИА «ФедералПресс».

Хронология событий:

Конфликт произошёл в гараже на участке Тютина, который арендовал Чайка. По словам сестры погибшего, камеры наблюдения зафиксировали момент избиения.

Максим Тютин скончался на месте от полученных травм. Чайка был задержан, но через месяц освобождён под подписку о невыезде после переквалификации дела.

Родственники погибшего утверждают, что следствие проигнорировало ключевые доказательства, включая показания свидетелей и видеозаписи.

Позиции сторон:

Семья Тютина настаивает на умышленном характере преступления, ссылаясь на жестокость избиения, зафиксированную камерами. Они наняли независимого адвоката, который добивается повторной судебно-медицинской экспертизы.

настаивает на умышленном характере преступления, ссылаясь на жестокость избиения, зафиксированную камерами. Они наняли независимого адвоката, который добивается повторной судебно-медицинской экспертизы. Защита Чайки признаёт факт драки, но отрицает умысел на убийство. Адвокат обвиняемого Юлия Нечаева-Прокопенко не предоставила комментариев изданию.

«Я тут же вызвала скорую помощь, но врачи не смогли реанимировать брата. Приехавшие на место полицейские сразу арестовали и скрутили Владимира Чайку. Как потерпевшую сторону следователь сразу меня заверил, что за преступление Чайка будет осужден минимум на 15 лет. Потом срок сокращался… до 8 лет, а теперь могут дать условно», — сообщила журналистам сестра убитого Ксения.

Реакция органов:

Следственный комитет отказался комментировать детали дела, сославшись на завершенное расследование. Прокуратура перенаправила запрос в СК.