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22 июля, 17:32

Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области Куранова

Константин Куранов. Обложка © VK / Константин Куранов

Константин Куранов. Обложка © VK / Константин Куранов

Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, подтвердили в судебных органах.

Представитель суда сообщил, что было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Куранова под стражу.

По этому же делу фигурирует заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев. В отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста по аналогичному обвинению.

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Напомним, Шульцеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получениее взятки в особо крупном размере. Суд отклонил просьбу защиты о выборе более мягкой меры пресечения, не связанной с арестом. Подробности дела не разглашаются.

Никита Никонов
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