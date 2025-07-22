Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области Куранова

Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, подтвердили в судебных органах.

Представитель суда сообщил, что было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Куранова под стражу.

По этому же делу фигурирует заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев. В отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста по аналогичному обвинению.