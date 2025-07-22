Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области Куранова
Константин Куранов. Обложка © VK / Константин Куранов
Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, подтвердили в судебных органах.
Представитель суда сообщил, что было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Куранова под стражу.
По этому же делу фигурирует заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев. В отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста по аналогичному обвинению.
Напомним, Шульцеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получениее взятки в особо крупном размере. Суд отклонил просьбу защиты о выборе более мягкой меры пресечения, не связанной с арестом. Подробности дела не разглашаются.