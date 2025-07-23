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22 июля, 23:55

Пушков: Трамп должен беспокоиться о будущем доллара из-за заморозки активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

У президента США Дональд Трамп есть серьёзные основания для беспокойства о долларе США на фоне заморозки активов России, заявил сенатор Алексей Пушков.

После заморозки российских активов Западом многие страны начали более активно скупать золото и отказываться от расчётов в долларах, указал Пушков. Страны БРИКС, включая Китай и Россию, всё чаще используют альтернативные валюты во взаимной торговле. Сенатор также отметил, что Китай, некогда главный держатель ценных бумаг США, значительно сократил свои вложения в долларовые активы – с полутора триллионов долларов в 2010-2015 годах до около 600 миллиардов сейчас.

По словам сенатора, несмотря на то, что доллар всё ещё сохраняет свою силу, тревога Трампа о будущем американской валюты является показательной. Пушков добавил, что страны Запада, не входящие в зону евро, а также офшоры, управляемые англосаксами, продолжают поддерживать доллар, однако текущие тенденции вызывают серьёзные опасения касательно будущего американской валюты.

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Юния Ларсон
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