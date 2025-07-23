Bloomberg: Хакеры атаковали управление по ядерной безопасности США
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Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США стало жертвой хакерской атаки. Злоумышленники взломали программное обеспечение Microsoft SharePoint.
«Американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft», — сообщает Bloomberg.
Информация о том, что хакеры получили доступ к секретным данным, не подтвердилась. В настоящее время специалисты восстанавливают пострадавшие системы.
Ранее российская хакерская группировка «Вектор Т8» атаковала сайты морских портов Украины. Это привело к сбоям в логистике и проблемам с доступом к документации. Срыв графика поставок вызвал финансовые потери.