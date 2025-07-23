Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 04:12

Bloomberg: Хакеры атаковали управление по ядерной безопасности США

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США стало жертвой хакерской атаки. Злоумышленники взломали программное обеспечение Microsoft SharePoint.

«Американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft», сообщает Bloomberg.

Информация о том, что хакеры получили доступ к секретным данным, не подтвердилась. В настоящее время специалисты восстанавливают пострадавшие системы.

Хакерам выплатят до 5 млн рублей за поиск уязвимостей в мессенджере Max
Хакерам выплатят до 5 млн рублей за поиск уязвимостей в мессенджере Max

Ранее российская хакерская группировка «Вектор Т8» атаковала сайты морских портов Украины. Это привело к сбоям в логистике и проблемам с доступом к документации. Срыв графика поставок вызвал финансовые потери.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Хакерские атаки
  • Хакеры
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar