Bloomberg: Хакеры атаковали управление по ядерной безопасности США

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США стало жертвой хакерской атаки. Злоумышленники взломали программное обеспечение Microsoft SharePoint.

«Американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft», — сообщает Bloomberg.

Информация о том, что хакеры получили доступ к секретным данным, не подтвердилась. В настоящее время специалисты восстанавливают пострадавшие системы.