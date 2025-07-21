«Хитрым способом»: Российский «Вектор Т8» обрушил логистику украинских портов

Хакерская группировка «Вектор Т8» нарушила работу сайтов морских портов Украины, из-за чего стало невозможно отслеживать логистику и доступ к документации. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Меня часто спрашивают: а почему мы не уничтожаем порты и терминалы Украины? Ну вот как раз таким хитрым способом и уничтожаем. Это ж не сайт с фильмами онлайн: не посмотрел сейчас — посмотрел через час», — написал подпольщик.

Лебедев пояснил, что подобные кибератаки наносят серьёзный ущерб, поскольку срывают график поставок и приводят к финансовым потерям. По его словам, Запад воюет в первую очередь за деньги, а дестабилизация работы портов ударяет по экономическим интересам противника.