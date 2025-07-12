Больше не тайный путь: Подполье раскрыло маршрут поставок иностранного оружия в Киев
Подполье: Оружие, поставляемое Киеву из-за рубежа, прибывает через порт Измаил
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Иностранное оружие для украинской армии доставляется через порт Измаил и затем перевозится по территории Николаевской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в подполье.
По данным собеседника агентства, оружие и военная техника прибывают в порт Измаил, замаскированные под гражданские товары. Часто в документах указывается Румыния как конечный пункт назначения. В порту происходит перегрузка на железнодорожный транспорт, который следует через станцию Колосовка (в районе села Токаревка, Николаевская область) к украинским военным.
Подполье сообщило, что российские войска осведомлены о данном маршруте и ранее пытались его перекрыть. В частности, они наносили удары по мосту в Затоке, стремясь нарушить логистику, однако украинская сторона оперативно восстанавливала повреждённую переправу.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения от США возобновились. По его словам, Украина получила положительные сигналы самого высокого уровня как из Вашингтона, так и от европейских партнёров.