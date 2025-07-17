В одесский порт всё чаще заходят иностранные суда с подозрительными грузами, похожими на военную помощь. Об этом заявили представители антифашистского подполья.

Речь идёт о судах с непрозрачной историей, которые доставляют грузы, предположительно содержащие оружие и технику, предназначенные для Вооружённых сил Украины и поступающие от западных союзников Киева.

«Сейчас очень активную работу ведём в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», – сообщил представитель подполья.

Он отметил, что подполье собирает информацию и ждёт подтверждения данных от нескольких независимых источников, чтобы точно установить характер грузов. В случае подтверждения координаты складов и сухогрузов подпольщики планируют передать российской стороне для нанесения ударов по этим целям.

«Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул представитель подполья в беседе с РИА «Новости».