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14 июля, 09:00

Крупный украинский зерновой терминал перешёл под контроль американцев

FT: Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners установили контроль над одесским зерновым терминалом «Олимпекс». Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Ранее, в начале апреля, фонды заявили, что получили поддержку суда во Львове в споре за контроль над терминалом с местными компаниями. По данным издания, представитель ACP Джон Паттон выразил надежду на возобновление работы терминала летом, хотя не исключил, что это может произойти и в сентябре.

Управление терминалом поручено шведскому предпринимателю Карлу Стурену.

Напомним, что в январе 2023 года Высокий суд Англии наложил арест на активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих одесским терминалом, из-за подозрений в махинациях с зерном.

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