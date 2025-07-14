Крупный украинский зерновой терминал перешёл под контроль американцев

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners установили контроль над одесским зерновым терминалом «Олимпекс». Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Ранее, в начале апреля, фонды заявили, что получили поддержку суда во Львове в споре за контроль над терминалом с местными компаниями. По данным издания, представитель ACP Джон Паттон выразил надежду на возобновление работы терминала летом, хотя не исключил, что это может произойти и в сентябре.

Управление терминалом поручено шведскому предпринимателю Карлу Стурену.

Напомним, что в январе 2023 года Высокий суд Англии наложил арест на активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих одесским терминалом, из-за подозрений в махинациях с зерном.