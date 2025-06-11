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11 июня, 14:57

На Украине никто не захотел покупать завод в Сумах, куда приближаются ВС РФ

«Страна.ua»: Киев не продал завод «Сумыхимпром» из-за приближения Армии России

Завод, который пыталось продать правительство Украины. Обложка © Wikipedia / IgorTurzh

Завод, который пыталось продать правительство Украины. Обложка © Wikipedia / IgorTurzh

Аукцион по продаже акций «Сумыхимпром», крупного завода по производству удобрений, провалился 11 июня. Правительство Украины рассчитывало выручить 1,158 млрд грн (около 28 миллионов долларов) с предприятия в Сумах, но покупателей не нашлось. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Предприятие обременено значительными долгами, превышающими 3 миллиарда гривен. Расположение завода всего в 10 километрах от российских позиций сыграло свою роль в отсутствии интереса. ВС РФ продолжают двигаться по линии фронта и успешно атакуют вражеские объекты, в том числе в Сумской области.

Украинские СМИ неоднократно писали, что экономическая ситуация в Сумах с каждым днём лишь ухудшается. Местные предприниматели вынуждены закрывать свои торговые точки. На территории также сообщают о возможной эвакуации населения.

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Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины бьют тревогу после наступления российских бойцов на Сумы. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в своей социальной сети, что удар ВС РФ — стратегический шаг к захвату Киева. Тем временем Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта: один в Сумской области и один в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Алиса Хуссаин
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