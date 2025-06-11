Аукцион по продаже акций «Сумыхимпром», крупного завода по производству удобрений, провалился 11 июня. Правительство Украины рассчитывало выручить 1,158 млрд грн (около 28 миллионов долларов) с предприятия в Сумах, но покупателей не нашлось. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Предприятие обременено значительными долгами, превышающими 3 миллиарда гривен. Расположение завода всего в 10 километрах от российских позиций сыграло свою роль в отсутствии интереса. ВС РФ продолжают двигаться по линии фронта и успешно атакуют вражеские объекты, в том числе в Сумской области.