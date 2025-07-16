Дрон снял, как «Искандер» сжёг наводчиков ВСУ с пусковыми установками ЗРК С-300 под Одессой
Появилось видео уничтожения Искандером пусковых установок ЗРК С-300 под Одессой
Обложка © Минобороны РФ
Российские войска атаковали позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с посёлком Гвардейское в Одесской области. Кадры эпичного удара опубликовало Минобороны РФ.
Удар «Искандера» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ. Видео © Минобороны РФ
«ВС РФ ударили «Искандером» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ у Гвардейского в Одесской области», – отчитались в военном ведомстве. В результате чёткого попадания были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса.
Ранее также были показаны кадры, на которых российский дрон уничтожает танк Leopard ВСУ в Сумской области. В районе села Писаревка подразделение FPV-дронов «Рубикон» (Испытательный центр передовых беспилотных технологий Минобороны РФ) во время разведки обнаружило немецкую боевую машину и приступило к ликвидации.