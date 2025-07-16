Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 11:03

Дрон снял, как «‎Искандер» сжёг наводчиков ВСУ с пусковыми установками ЗРК С-300 под Одессой

Появилось видео уничтожения Искандером пусковых установок ЗРК С-300 под Одессой

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска атаковали позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с посёлком Гвардейское в Одесской области. Кадры эпичного удара опубликовало Минобороны РФ.

Удар «‎Искандера» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«ВС РФ ударили «Искандером» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ у Гвардейского в Одесской области», – отчитались в военном ведомстве. В результате чёткого попадания были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса.

Танкисты группировки «Запад» поразили позиции ВСУ в лесах ЛНР
Танкисты группировки «Запад» поразили позиции ВСУ в лесах ЛНР

Ранее также были показаны кадры, на которых российский дрон уничтожает танк Leopard ВСУ в Сумской области. В районе села Писаревка подразделение FPV-дронов «Рубикон» (Испытательный центр передовых беспилотных технологий Минобороны РФ) во время разведки обнаружило немецкую боевую машину и приступило к ликвидации.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar