Дрон снял, как «‎Искандер» сжёг наводчиков ВСУ с пусковыми установками ЗРК С-300 под Одессой

Российские войска атаковали позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с посёлком Гвардейское в Одесской области. Кадры эпичного удара опубликовало Минобороны РФ.

Удар «‎Искандера» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«ВС РФ ударили «Искандером» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ у Гвардейского в Одесской области», – отчитались в военном ведомстве. В результате чёткого попадания были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса.