Танкисты группировки «Запад» поразили позиции ВСУ в лесах ЛНР

В зоне спецоперации на территории ЛНР экипажи танков Т-72Б3М из 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожили скрытые позиции и личный состав украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевая работа танкистов Т-72Б3М. Видео © Telegram / Минобороны России

Разведка выявила несколько замаскированных огневых точек и скоплений пехоты в лесном массиве. Один из экипажей гвардейского Люблинского танкового полка получил координаты и занял позицию. Для обеспечения безопасного движения по минным полям был использован специальный трал.

Отмечается, что операторы беспилотников, сопровождавших подразделение, осуществляли корректировку огня в реальном времени. После успешного удара танкисты выполнили манёвр с выходом из зоны поражения и заняли новую огневую позицию.