Секс был каждый день: 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца

Суд в австрийском городе Корнойбурге вынес обвинительный приговор 73-летнему гражданину Италии по делу о сексуальной связи с 14-летней украинкой. Об этом сообщает агентство APA.

Как сообщается, мужчина, познакомившись с украинской семьёй ещё на Украине, воспользовался их уязвимым положением и помог матери с тремя дочерьми переехать в Австрию летом 2022 года. Обосновавшись неподалёку в регионе Вайнфиртель, он начал оказывать знаки внимания одной из девочек. В начале 2024 года школьница поддалась его ухаживаниям и даже переехала к нему жить в качестве возлюбленной. Следствие предполагает, что половые акты между мужчиной и несовершеннолетней происходили почти каждый день.

Девочке было 13 лет, когда выяснилось, что она забеременела. После этого её мать настояла на аборте, а 73-летнего возлюбленного задержала полиция. Однако итальянец заявил на том, что он бесплоден. Данный факт предстоит проверить медицинским экспертам. В итоге пожилой растлитель получил восемь лет тюрьмы. Решение суда не окончательное и подлежит апелляции.