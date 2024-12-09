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Регион
9 декабря, 13:32

Показалась взрослой: Пьяный пенсионер предложил 13-летней девочке секс за деньги

В Тюменской области ветеран труда предложил секс за деньги 13-летней девочке

В Тюменской области 66-летний ветеран труда предложил 13-летней девочке заняться сексом за деньги. Всё произошло 18 мая 2024 года, в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт объединённая пресс-служба судебной системы региона. Пенсионер извинился перед девочкой и её законным представителем.

«Подсудимый в судебном заседании признал свою вину в совершении преступления в полном объёме и рассказал, что, выходя из магазина, он увидел девочку, с которой решил поговорить. О чём он с ней говорил, он смутно помнит. Он впервые видел эту девочку и не знал, сколько ей лет. Ему показалось, что она взрослая», — указали в пресс-службе.

О фигуранте дела хорошо отзываются соседи, у него нет судимостей. На учёте у нарколога и психиатра ветеран труда не состоит, имеет заболевания. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком 1 год.

Ранее 25-летний тренер по танцам из Ленинградской области совратил 13-летнюю ученицу. Предположительно, их отношения начались ещё в летнем лагере, а продолжились уже дома. Мать узнала о происходящем благодаря камерам видеонаблюдения у подъезда.

Убийца, забивший 17-летнюю девушку в сарае со свиньями, ещё и изнасиловал её
Убийца, забивший 17-летнюю девушку в сарае со свиньями, ещё и изнасиловал её
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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Vietrov

Полина Никифорова
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