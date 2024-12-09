Показалась взрослой: Пьяный пенсионер предложил 13-летней девочке секс за деньги

В Тюменской области 66-летний ветеран труда предложил 13-летней девочке заняться сексом за деньги. Всё произошло 18 мая 2024 года, в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт объединённая пресс-служба судебной системы региона. Пенсионер извинился перед девочкой и её законным представителем.

«Подсудимый в судебном заседании признал свою вину в совершении преступления в полном объёме и рассказал, что, выходя из магазина, он увидел девочку, с которой решил поговорить. О чём он с ней говорил, он смутно помнит. Он впервые видел эту девочку и не знал, сколько ей лет. Ему показалось, что она взрослая», — указали в пресс-службе.

О фигуранте дела хорошо отзываются соседи, у него нет судимостей. На учёте у нарколога и психиатра ветеран труда не состоит, имеет заболевания. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком 1 год.