Убийца, забивший 17-летнюю девушку в сарае со свиньями, ещё и изнасиловал её

Мужчина, который подозревается в убийстве школьницы в Ужурском районе Красноярского края, мог изнасиловать жертву. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Там заявили, что 23 ноября 2024 года подозреваемый, будучи пьяным, захотел отомстить отцу погибшей и взял нож, а также берёзовое полено, чтобы забить его скот. Там он встретил девушку, кормившую животных. Он стал угрожать ей ножом, затем между ними завязалась борьба. Схватив палку, злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, та потеряла сознание. После этого мужчина совершил в отношении девушки «иные действия сексуального характера», забрал её телефон и сбежал.

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней)», — говорится в сообщении.