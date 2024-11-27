Пришёл с ножом и берёзовым поленом: Убийца раскрыл, зачем забил 17-летнюю девушку в сарае со свиньями
СК возбудил дело об убийстве после смерти 17-летней девушки в сарае со свиньями
Против 41-летнего мужчины, который приходился соседом семье погибшей 17-летней девушки из Ужурского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девушки в Красноярском крае, рассказывает детали преступления. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка Ужурского района. Мужчина подозревается в убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления (п. п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что мужчина работал скотником в АО «Андроновский». Отец погибшей девушки был на данной ферме управляющим. Между мужчинами периодически происходили конфликты, поэтому подозреваемый решил отомстить и забить скот. Он вооружился ножом и берёзовым поленом, после чего направился к загону с животными. Там же находилась 17-летняя девушка, с которой работник вступил в словесную перепалку и впоследствии ударил несколько раз по голове. Девушка потеряла сознание, а нападавший скрылся, осознавая, что на неё могут напасть свиньи.
Подозреваемый также рассказал следователям, что забрал телефон девушки, после чего разбил и сжёг в печи у себя дома. Во время допроса подозреваемый признал вину.
Напомним, что сама трагедия произошла вечером 23 ноября. В деревне Ушанка в деревянной постройке на территории частного дома нашли тело 17-летней девочки с множественными следами укусов животных в области головы и различных частей тела. В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Изначально предполагалось, что два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. Однако затем за убийство подростка был задержан местный житель, он признался в совершении преступления.
Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю