Пришёл с ножом и берёзовым поленом: Убийца раскрыл, зачем забил 17-летнюю девушку в сарае со свиньями

В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что мужчина работал скотником в АО «Андроновский». Отец погибшей девушки был на данной ферме управляющим. Между мужчинами периодически происходили конфликты, поэтому подозреваемый решил отомстить и забить скот. Он вооружился ножом и берёзовым поленом, после чего направился к загону с животными. Там же находилась 17-летняя девушка, с которой работник вступил в словесную перепалку и впоследствии ударил несколько раз по голове. Девушка потеряла сознание, а нападавший скрылся, осознавая, что на неё могут напасть свиньи.