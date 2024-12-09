Россиянка узнала о романе 13-летней дочери с тренером по танцам, благодаря камере у подъезда

В Выборгском районе Ленинградской области разгорается скандал вокруг 25-летнего тренера по танцам, который, возможно, совратил в детском лагере свою 13-летнюю воспитанницу. На предполагаемого растлителя заявила мама девочки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По слов женщины, всё случилось, когда она отправила дочь на отдых с детской хип-хоп-командой. Мать регулярно созванивалась с ребёнком, и в то время ничего не заподозрила: девочка — утверждает, что тренируется днями напролёт, а вечерами проводит время с остальными ребятами. Но домой школьница вернулась подавленной, а ещё стала чаще задерживаться — якобы на репетициях.