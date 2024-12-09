Россиянка узнала о романе 13-летней дочери с тренером по танцам, благодаря камере у подъезда
Жительница Ленобласти заявила, что тренер по танцам совратил её 13-летнюю дочь
В Выборгском районе Ленинградской области разгорается скандал вокруг 25-летнего тренера по танцам, который, возможно, совратил в детском лагере свою 13-летнюю воспитанницу. На предполагаемого растлителя заявила мама девочки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По слов женщины, всё случилось, когда она отправила дочь на отдых с детской хип-хоп-командой. Мать регулярно созванивалась с ребёнком, и в то время ничего не заподозрила: девочка — утверждает, что тренируется днями напролёт, а вечерами проводит время с остальными ребятами. Но домой школьница вернулась подавленной, а ещё стала чаще задерживаться — якобы на репетициях.
Страшная правда раскрылась, благодаря записям с видеокамер, которые отсмотрели родители: тренер без стеснения целовал и обнимал их дочку возле подъезда. На семейном совете девочка созналась: их роман начался ещё в лагере. Родители отобрали у школьницы телефон и запретили ходить на тренировки. В ситуации разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
А ранее в Колпино задержали экс-заместителя директора Центра для детей-сирот по подозрению в изнасиловании двух мальчиков, один из которых имеет инвалидность. Также вскрылось, что в начале нулевых он работал в детском лагере вместе актёром Никитой Струковым, который нынче тоже отбывает срок за педофилию.
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