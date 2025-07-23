Европейские лидеры фактически устранились от участия в украинском конфликте, заявил журналист Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph. По его словам, пока ситуация на фронте ухудшается, политики либо бездействуют, либо разъехались в отпуска.

«После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток», — говорится в статье.

Внимание Европы полностью переключилось на внутренние дела — а в ряде случаев и на пляжные курорты. Бреттон-Гордон с иронией вспоминает заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерении «оживить коалицию» и увеличить поставки вооружения Киеву. По словам автора, речь главы Минобороны не имела никакого практического эффекта и быстро забыта на фоне отпускного затишья.