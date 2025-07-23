«Удар по Закавказью»: Сбывается очередное тревожное пророчество Жириновского
«Царьград»: Сбывается пророчество Жириновского об ухудшении в Закавказье
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Сбывается очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского относительно ситуации на южном Кавказе. Предсказание политика вспомнили авторы портала «Царьград».
Ещё в 2013 году Жириновский прогнозировал, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке будет «нанесён удар» по Закавказью. В качестве аргумента политик ссылался на беспорядки, вызванные прибытием ливийских беженцев в Италию и Францию.
«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев», — цитирует Жириновского портал.
А ранее в Сети обсуждалось неожиданно сбывшееся пророчество режиссёра Никиты Михалкова. Оказалось, в одном из выпусков шоу «Бесогон» он упоминал о масштабной информационной войне, что обрушится на Россию со всей силой.