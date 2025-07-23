«Удар по Закавказью»: Сбывается очередное тревожное пророчество Жириновского

Сбывается очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского относительно ситуации на южном Кавказе. Предсказание политика вспомнили авторы портала «Царьград».

Ещё в 2013 году Жириновский прогнозировал, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке будет «нанесён удар» по Закавказью. В качестве аргумента политик ссылался на беспорядки, вызванные прибытием ливийских беженцев в Италию и Францию.

«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев», — цитирует Жириновского портал.