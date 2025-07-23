Без водителя и следов: В Подмосковье нашли машину в водоёме
SHOT: Автомобиль без водителя улетел в болото в Подмосковье
В деревне Зверево Московской области произошло необычное дорожное происшествие — легковой автомобиль был найден в заболоченном водоёме. По предварительным данным, в момент обнаружения транспортного средства в салоне никого не находилось. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Автомобиль находится примерно в 5 метрах от береговой линии, частично погруженный в воду. Местные жители сообщили о находке спасателям после того, как заметили торчащие из воды части транспортного средства.
Машина, которая оказалась в болоте. Фото © SHOT
Обстоятельства происхождения инцидента остаются неясными. Возможно, в течение нескольких часов к болоту приедут спасатели и специальной техникой будут извлекать транспорт из водоёма.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье садоводы СНТ «Восход» уже месяц борются с серьёзным подтоплением. Ситуация, возникшая 16 июня, привела к тому, что участки оказались затоплены водой, достигающей местами 60 сантиметров. Жители подозревают, что причиной бедствия стало вышедшее из берегов лесное болото. На данный момент под водой находится около полусотни участков, а попытки найти решение проблемы пока не принесли результатов.
Обложка © SHOT