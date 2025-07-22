Приморец нечаянно утопил свой внедорожник в яхт-клубе и остался «довольным»

Житель Владивостока доказал, что даже непредвиденные ситуации не способны омрачить его оптимистичный настрой. Во время спуска гидроцикла на воду мужчина забыл зафиксировать свой Ford Bronco, в результате чего автомобиль неожиданно оказался в воде. Об этом сообщает SHOT.

Приморский водитель утопил свой внедорожник. Фото © Telegram/ SHOT

Ford Bronco оказался в воде раньше, чем планировалось. Когда более старый внедорожник вытащил его машину, мужчина с улыбкой заметил, что всё равно собирался купаться, поэтому его настроение осталось отличным, что хорошо видно на фотографии.

Приморский водитель утопил свой внедорожник. Видео © Telegram/ SHOT