Приморец нечаянно утопил свой внедорожник в яхт-клубе и остался «довольным»
SHOT: В яхт-клубе в Приморье под воду ушёл новый автомобиль Ford Bronco
Житель Владивостока доказал, что даже непредвиденные ситуации не способны омрачить его оптимистичный настрой. Во время спуска гидроцикла на воду мужчина забыл зафиксировать свой Ford Bronco, в результате чего автомобиль неожиданно оказался в воде. Об этом сообщает SHOT.
Приморский водитель утопил свой внедорожник. Фото © Telegram/ SHOT
Ford Bronco оказался в воде раньше, чем планировалось. Когда более старый внедорожник вытащил его машину, мужчина с улыбкой заметил, что всё равно собирался купаться, поэтому его настроение осталось отличным, что хорошо видно на фотографии.
Приморский водитель утопил свой внедорожник. Видео © Telegram/ SHOT
А ранее на Кубани мужчина в нижнем белье привлёк внимание, утопив свою «десятку» в канаве. Легковушка на большой скорости врезалась в водоём, после чего её владелец задумался, как вытащить машину. Не растерявшись, мужчина решил действовать и попытался вытащить авто из воды, раздевшись до трусов. Однако его усилия оказались тщетными: серебристая машина осталась плавать в канаве.
Обложка © Шедеврум/Life.ru